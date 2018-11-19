На Тернопільщині розпочав роботу оперативний штаб з ліквідації можливих наслідків негоди.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, до складу штабу входять усі структури та підрозділи, дотичні до ліквідації можливих наслідків негоди.

«Для нас важливо, щоб стан зимового обслуговування доріг був на якісному рівні і ми могли забезпечили безперебійне пересування транспортних засобів по усій території області», – наголосив під час засідання голова ТОДА Степан Барна.

Водночас, він підкреслив, що ті, хто не буде дотримуватися відповідних доручень обласної державної адміністрації, надалі будуть позбавлені можливості працювати на обслуговуванні доріг краю.

Начальник Служби автомобільних доріг Тернопільщини Богдан Юлик зазначив, що в області на дорогах державного значення, протяжність яких складає майже 1,5 тис. км, підрядниками з експлуатаційного утримання є ДП «Тернопільський облавтодор», ТзОВ «Техно-Буд-Центр», ТзОВ «БМБуд» та ТзОВ «Авакс-Проф».

«Ці структури несуть повну відповідальність за стан автошляхів області у зимовий період. Дорожники працюють в оперативному режимі. Чергування проводять працівники та спецтехніка», – зазначив Юлик.

В.о. начальника управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства ТОДА Леся Серетна повідомила, що область на 95% забезпечена сумішшю для посипання доріг під час ожеледиці та технікою для розчищання снігових заметів.

«Заготовлено уже понад 43 тис. т піску при потребі 46 тис. т, 13 тис. т технічної солі, що складає 94% від потреби. Готово також 215 одиниць техніки при потребі 246 одиниць», – поінформувала вона.

Представник ВАТ «Тернопільобленерго» Микола Головач запевнив, що енергетики готові до роботи в умовах надзвичайних ситуацій.

Для того, щоб своєчасно реагувати на невідкладні роботи, в обленерго створено 18 аварійних бригад. Створена також група із 45 осіб для аварійно-відновлювальних робіт на підстанціях та із 27 осіб – на електромережах.

«У кожному районі є сили швидкого реагування – аварійні бригади по три особи. Обенерго забезпечено й необхідним запасом матеріалів. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, буде задіяна також спеціальна техніка», – розповів Головач.

Нальник Управління ДСНС України в області Віктор Маслей додав, що у разі надзвичайних ситуацій, зумовлених негодою, допомагати їх вирішити готові 400 осіб особового складу та 150 одиниць спеціальної техніки.

«В тому числі, це техніка підвищеної прохідності, що може залучатися до надання допомоги. Крім цього, підготовлені мобільні пункти обігріву, котрі можуть висуватися в район виникнення надзвичайних ситуацій для обігріву населення та забезпечення роботи екстрених служб при ліквідації надзвичайних ситуацій», – доповів Маслей.

Функціонування та робота оперативного штабу перебуває на особистому контролі голови облдержадміністрації Степана Барни. Засідання штабу будуть відбуватися регулярно.