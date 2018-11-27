При в’їздах на Тернопільщину дорожники облаштували 12 спецмайданчиків, де великогабаритний транспорт зможе перечекати негоду (карта)

У САД принагідно закликають водіїв утриматися у негоду від поїздок з дітьми та поїздок екскурсійними автобусами.

На Тернопільщині при в’їздах у область дорожники облаштували 12 спецмайданчиків, де великогабаритний транспорт зможе перечекати негоду.

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг у Тернопільській області, зроблено це з метою, щоб фури, які можуть забуксувати, не паралізовували рух на дорогах під час снігопаду, і забезпечити безпеку учасників дорожнього руху.

Знайти спецмайданчики водіям вантажівок допоможуть відповідні дорожні знаки та вказівники.

За необхідності, фури на відстій скеровуватиме поліція.

Водночас Служба автомобільних доріг на випадок сильних хуртовин підготувала додаткові 32 постійні майданчики для відстою усіх автомобілів.

У САД принагідно закликають водіїв утриматися у негоду від поїздок з дітьми та поїздок екскурсійними автобусами.

На випадок екстрених ситуацій у Службі автомобільних доріг у Тернопільській області цілодобово працює диспетчер за номером: (0352) 52-65-32.