«Книга рекордів Тернополя» поповнилася двома рекордами: з пробігу довкола озера босоніж та розриву трьох колод карт (відео)

Рекордсмени отримали відповідні відзнаки, їхні імена внесені в «Книгу рекордів Тернополя».

«Книга рекордів Тернополя» поповнилася двома рекордами: з пробігу довкола озера босоніж та розриву трьох колод карт.

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Як повідомили УНІАН організатори книги рекордів, зокрема сьогодні зафіксовано рекорд Тернополя у номінації «Сильні руки». Втілив його Андрій Балабух із селища Яблунів Гусятинськог району, який за 22 с порвав три колоди гральних карт (108 карт), скріплених разом. Перед цим карти перевірили на цілісність.

Ще один рекорд встановив житель Хороткова Василь Шевчук у номінації «Найшвидший забіг довкола ставу без верхнього одягу». Чоловік в одних шортах пробіг дистанцію за 1 год 14 хв. Каже, зробив це з метою популяризацію здорового способу життя.

Рекордсмени отримали відповідні відзнаки, їхні імена внесені в «Книгу рекордів Тернополя».

На сьогодні у ній зафіксовано 34 досягненя.