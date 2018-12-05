Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві, який переховувався три дні

Затриманий раніше вже відбував покарання за крадіжки та грабежі. З місць позбавлення волі чоловік звільнився два роки тому.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, прихисток чоловікові надав його знайомий, який свого часу також відбував покарання у місцях позбавлення волі.

Затриманий зізнався у скоєному злочині. Пояснив, що причиною скоєного стали ревнощі, які він не зміг контролювати, перебуваючи в стані сп’яніння.

Затриманий раніше вже відбував покарання за крадіжки та грабежі. З місць позбавлення волі чоловік звільнився два роки тому. На життя заробляв сезонними роботами.

Підозрюваному оголосили підозру відповідно до ст. 121 ч. 2 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть).

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня мешканка Борщова повідомила, що під час застілля у її будинку знайомий до смерті побив гостя. Правоохоронцям не вдалося одразу затримати нападника, оскільки той утік.