У 2018 році Тернопільщина отримала з держбюджету понад 6 мільйонів гривень на забезпечення прав дітей

На отримані кошти купили 8 квартир для сиріт.

У 2018 році Тернопільщина отримала з держбюджету понад 6 млн грн на забезпечення захисту прав дітей.

Як повідомили УНІА в прес-службі облдержадміністрації, про це йшлося під час Всеукраїнської селекторної наради.

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Дані кошти було спрямовано на купівлю двох 3-кімнатних квартир у Тернополі під соціальне житло для 6 дітей-сиріт, п’яти квартир у власність для 2-х дітей-сиріт та 4 осіб з їх числа, будинок сімейного типу в смт Підволочиськ, де попередньо буде влаштовано 8 дітей.

На оздоровчу кампанію у поточному році використано майже 6,5 млн грн з обласного бюджету. Місцеві бюджети використали майже 4 млн грн.

Оздоровленням та відпочинком охопили майже 60 тис. дітей, що складає близько 50% від загальної кількості.

Загалом в області проживають понад 120,5 тис. дітей, з них 62 тис. 904 належать до пільгових категорій.

У 2018 в області функціонували 445 закладів оздоровлення та відпочинку та 252 мовних табори.