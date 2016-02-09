На Тернопільщині рятувальнки погасили пожежу у церкві
10:30, 09 лютого 2016Тернопіль
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Вогонь знищив шиферне покриття та перекриття будівлі на площі 20 м.кв.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
На Тернопільщині рятувальнки погасили пожежу у церкві.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, повідомлення про пожежу в церкві Християн Віри Євангельської в смт. Гримайлів Гусятинського району до оперативно-диспетчерської служби управління надійшло учора о 19.33.
Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди смт. Гримайлів.
Вогонь знищив шиферне покриття та перекриття будівлі на площі 20 м.кв.
Причина загорання та матеріальні збитки встановлюються.
Під час гасіння врятовано будівлю церкви.
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