У Тернополі внаслідок пожежі на території гастролюючого цирку згоріло 10 дресированих голубів
11:21, 16 лютого 2016Тернопіль
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Вогнем знищено причіпний вагончик на площі 15 м кв. У ньому виявлено 10 загиблих циркових голубів.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
У Тернополі внаслідок пожежі на території гастролюючого цирку згоріло 10 дресированих голубів.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні о 04.28 в причіпному вагончику для транспортування тварин на території цирку «Кураж» поблизу торгівельно-розважального центру «Подоляни».
Вогнем знищено причіпний вагончик на площі 15 м кв. У ньому виявлено 10 загиблих циркових голубів.
Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
Під час гасіння врятовано причіпний вагончик та дресированого ведмедя.
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