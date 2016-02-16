У Тернополі внаслідок пожежі на території гастролюючого цирку згоріло 10 дресированих голубів.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, пожежа виникла сьогодні о 04.28 в причіпному вагончику для транспортування тварин на території цирку «Кураж» поблизу торгівельно-розважального центру «Подоляни».

Вогнем знищено причіпний вагончик на площі 15 м кв. У ньому виявлено 10 загиблих циркових голубів.

Загорання ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Під час гасіння врятовано причіпний вагончик та дресированого ведмедя.