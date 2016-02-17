На Тернопільщині затримали 29-річного чоловіка із пістолетом
11:30, 17 лютого 2016Тернопіль
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На Тернопільщині затримали 29-річного чоловіка із пістолетом Макарова. Як розповів УНІАН начальник сектору кримінальної поліції Гусятинського відділення поліції Василь Бурейко, чоловіка затримали, перевіряючи оперативну інформацію.
REUTERS
Встановлено, що пістолет з набоями житель району носив завжди з собою, при цьому дозволу на носіння зброї не мав.
Затриманий стверджує, що пістолет знайшов на сміттєзвалищі під час пошуку металобрухту.
Для чого він носив його з собою чоловік пояснити не зміг.
З’ясувалося, житель Гусятинщини вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – уже був судимий за крадіжку та незаконне зберігання зброї.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
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