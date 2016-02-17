На Тернопільщині затримали 29-річного чоловіка із пістолетом

Встановлено, що пістолет з набоями житель району носив завжди з собою, при цьому дозволу на носіння зброї не мав.

Затриманий стверджує, що пістолет знайшов на сміттєзвалищі під час пошуку металобрухту.

Для чого він носив його з собою чоловік пояснити не зміг.

З’ясувалося, житель Гусятинщини вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – уже був судимий за крадіжку та незаконне зберігання зброї.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.