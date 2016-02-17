Припинена робота свиноферми "Агро-Ланівці", проти якої виступали місцеві жителі

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про намір закрити свиноферму керівник товариства повідомив офіційним листом голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну.

В листі йдеться, що репродуктор з утримання свиней припиняє свою діяльність у зв`язку з реконструкцією тваринницьких будівель.

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«Потижневе вивезення поголів’я свиней буде проводитися згідно затвердженого підприємством графіку до 14 липня 2016 року. Також, відповідно до статті 49-2 КЗпП України, буде персонально попереджено всіх працівників, посади яких скорочуються, про наступне вивільнення, у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці», – йдеться в листі.

Барна висловив сподівання, що уже невдовзі у ТОВ «Агро-Ланівці» буде створено нові робочі місця, а підприємство сплачуватиме платежі до бюджету та братиме участь в розвитку соціальної інфраструктури на умовах державно-приватного партнерства.

«Приведення діяльності підприємства до вимог діючого законодавства, як цього постійно вимагають влада та мешканці, - це шлях до взаєморозуміння з громадою. Як тільки всі документи буде впорядковано і виконано всі вимоги, передбачені законодавством, підприємство працюватиме. Жодних перешкод у законній діяльності ніхто в області чинити не буде», – прокоментував рішення про закриття репродуктора з утримання свиней у Ланівцях Барна.

Як повідомляв УНІАН, жителі Ланівців уже майже рік вимагають закрити свиноферму, яка межує з містом, через нестерпний сморід.

Навесні їм пообіцяли вирішити проблему до кінця 2015 року, однак комплекс так і не закрили.

У грудні 2015 року жителі райцентру розпочали цілодобове блокування свиноферми, не пускаючи автомобілі з кормами.

Щодо конфлікту в Ланівцях розслідується 2 кримінальні провадження: за ст. 241 ККУ (забруднення атмосферного повітря) та щодо людей, які блокують довезення кормів на свиноферму за ст. 206 ККУ (протидія законній господарській діяльності).

13 січня жителі райцентру на 7 годин перекривали дорогу Тернопіль-Київ, вимагаючи вирішити цю проблему.

У січні поліція виявила незаконне масове захоронення свійських тварин неподалік від свиноферми. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель).

10 лютого жителі Ланівців провели пікет Тернопільської облради з вимогою закрити нелегальну свиноферму.

Вони пропонували перепрофілювати ферму у зерносховище, як це раніше обіцяв зробити керівник підприємства.