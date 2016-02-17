На Тернопільщині у ДТП загинув 52-річний велосипедист

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув 52-річний велосипедист. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у Шумську близько 20.30.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля “Мерседес-Спрінтер” збив велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.

Від отриманих травм велосипедист помер на місці автопригоди.

Загиблий – батько чотирьох доньок, яких виховував сам.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса перебував у стані алкогольного сп’яніння. Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть).

Водію загрожує до 8 років позбавлення волі.