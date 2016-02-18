На Тернопільщині 25-річну жінку за вбивство співмешканця засуджено до 9 років позбавлення волі. 

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс Гусятинський районний суд.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2015 року обвинувачена розпивала зі співмешканцем спиртні напої у житловому будинку. Між ними виникла сварка, під час якої жінка нанесла потерпілому кілька ножових поранень, від яких той помер.

Обвинувальний акт прокуратурою області було направлено до суду.

Вироком Гусятинського районного суду жінку визнано винною у вчиненні умисного вбивства та засуджено до 9 років позбавлення волі.