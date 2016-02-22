На Тернопільщині чоловік поранив з рушниці дружину, стріляючи у бездомного собаку

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області.

Як стверджує чоловік, за допомогою мисливської рушниці він хотів налякати бродячого агресивного собаку. Для цього з власного подвір’я здійснив декілька пострілів. Собака втекла неушкодженою, натомість поранення дробом у ногу отримала дружина чоловіка.

Їй довелося звертатися за допомогою в районну лікарню. Медики повідомили правоохоронцям про подію.

Власник рушниці представив поліцейським необхідний дозвіл на зброю.

Однак на нього складено адміністративний протокол згідно ст. 174 КУпАП (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку).

Її санкція передбачає накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї і бойових припасів.