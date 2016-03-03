Тернопільська облрада заборонила будівництво ГЕС на Дністрі в межах області

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували усі 55 зареєстрованих на сесії депутатів.

Напередодні голосування голова тимчасової депутатської комісії з вивчення питання щодо будівництва каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на верхньому Дністрі Роман Нитка під час виступу повідомив, що будівництво ГЕС матиме згубні наслідки для Дністра та каньйону.

"Зникнуть рідкісні види риб, погіршиться якість питної води, через що виникнуть проблеми з водопостачанням у жителів прилеглих сіл. Будівництво загрожує руйнуванням ландшафтів та екосистеми Дністра", – сказав Нитка.

Він також підкреслив, що запропонований проект будівництва суперечить чинному природоохоронному законодавству й ратифікованим Україною міжнародним угодам.

Відтак депутати наклали мораторій на будівництво ГЕС в межах області, заборонивши погоджувати розміщення об’єктів гідроенергетики на Дністрі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні понад 100 активістів пікетували облраду з вимогою заборонити будівництво ГЕС на Дністрі.

У вересні 2015 року компанія "Укргідроенерго" представила проект будівництва на територіях Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей низки гідроелектростанцій на Дністрі, у тому числі 5 руслових низьконапірних і 1 дериваційної. Представники "Укргідроенерго" запевнили, що пріоритетом при спорудженні станцій стане мінімізація шкоди навколишньому середовищу.

В кінці грудня рішення про заборону погодження питання розміщення ГЕС уздовж Дністра ухвалила Івано-Франківська облрада.