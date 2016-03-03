Тернопільська облрада скерувала 3,5 мільйони на збереження культурної спадщини у 2016-2020 роках

Тернопільська облрада скерувала 3,5 млн грн на збереження культурної спадщини області у 2016-2020 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення сьогодні проголосували 45 з 50-ти зареєстрованих депутатів, 3 голосували проти, 2 утрималися.

Метою програми є інвентаризації об’єктів культурної спадщини, визначення найбільш цінних пам’яток для подальшого залучення їх до національних та міжнародних туристичних маршрутів, забезпечення ведення уніфікованого електронного обліку наявних об’єктів культурної спадщини.

Кошторис програми складає 3,878 млн грн. З них 3,458 млн грн заплановано виділити з обласного бюджету, 420 тис. грн – з інших джерел.

Кошти заплановано скерувати зокрема на розроблення паспортів на 344 об’єктів культурної спадщини, проведення охоронних археологічних робіт на аварійних пам’ятках археології, інвентаризацію збереженості іконостасів в комплексі з іконами, проведення робіт з облаштування археологічного музею-скансену, видання книги - альбому про культурну спадщину Тернопільщини.