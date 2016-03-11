У Тернополі викрали і побили львівського волонтера. 

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про викрадення правоохоронців учора повідомила знайома потерпілого.

Вона розповіла, що водій автомобіля "Шевроле", погрожуючи насильством, змусив львів'янина, представника однієї з політичних організацій сісти в автомобіль та повіз його в невідомому напрямку.

На місце виклику одразу виїхала слідчо-оперативна група та група швидкогореагування.

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Даний факт підтвердився. Правоохоронці, опитавши свідків, відкрили два кримінальних провадження за ст.. 146 ККУ (незаконне позбавленняволі або викрадення людини) та ст. 289 ККУ (незаконне заволодіннятранспортним засобом).

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Згодом сам потерпілий звернувся у поліцію із заявою, в якій вказав, що його вивезли за межі обласного центру, побили та викрали автівку. В останній знаходився пристрій для відстрілу гумовими кулями «ФОРТ-14Р», мобільний телефон, бронежилет 5 класу захисту та тактичні окуляри.

Проводяться слідчі дії з метою повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження.