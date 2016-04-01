На Тернопільщині з хабарем у 20 тисяч гривень затримали керівника одного із відділів регіонального управління ДФС

На Тернопільщині з хабарем у 20 тис. грн затримали керівника одного із відділів регіонального управління Державної фіскальної служби У Тернопільській області .

Як повідомили УНІАН в прес-службі СБУ, податківець вимагав від бізнесмена дану суму за сприяння у безперешкодній ліквідації очолюваного ним підприємства. Для отримання хабара чиновник залучив посередника – працівника консалтингової компанії. Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей. Читайте такожСпіймали "на гарячому": В Одесі під час отримання хабара затримано заступника начальника відділення поліції Відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

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