На Тернопільщині з хабарем у 20 тисяч гривень затримали керівника одного із відділів регіонального управління ДФС
18:33, 01 квітня 2016Тернопіль
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На Тернопільщині з хабарем у 20 тис. грн затримали керівника одного із відділів регіонального управління Державної фіскальної служби У Тернопільській області .
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей / СБУ
Як повідомили УНІАН в прес-службі СБУ, податківець вимагав від бізнесмена дану суму за сприяння у безперешкодній ліквідації очолюваного ним підприємства. Для отримання хабара чиновник залучив посередника – працівника консалтингової компанії.
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей.
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Відкрито досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
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