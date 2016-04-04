У Тернополі патрульні впіймали нетверезого водія, який залишив своє авто
14:50, 04 квітня 2016Тернопіль
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Патрульні швидко його наздогнали і відразу відчули характерний запах спиртного.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
У Тернополі патрульні впіймали нетверезого водія, який, аби втекти, покинув своє авто.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, інцидент стався сьогодні близько 2 год ночі на вул. Гайовій.
Водій Volkswagen Golf, побачивши автомобіль патруля, зупинився, вискочив з автомобіля і почав тікати.
Патрульні швидко його наздогнали і відразу відчули характерний запах спиртного.
Виявилося, що чоловік заневрував, оскільки переживав, що його затримають нетверезим за кермом.
Щодо водія склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння).
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