На Тернопільщині з опіками 30% тіла госпіталізували 2-річну дівчинку

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до обласної дитячої лікарні потерпілу доставили у вихідні.

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Було встановлено, що у селищі Дедеркали 5-річна дівчинка на плитці розігрівала воду. Її молодша сестра потягнула за ручку казанка і весь окріп вилився на неї.

Батьки одразу викликали бригаду швидкої. Потерпілу завезли до реанімаційного відділення лікарні в Шумську, а звідти – до опікового відділення в Тернопіль.

У малолітньої дитини термічними опіками пошкоджено 30% шкіри - обпечені сідниці, стегна та тіло.

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Подію правоохоронці внесли до ЄРДР за ст. 166 ч. 1 ККУ (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).