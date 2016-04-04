У Тернополі з 5 квітня припиняється опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Тернополі припиняється, виходячи з кліматичних умов

У Тернополі з 5 квітня припиняється опалювальний сезон. Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне розпорядження підписав сьогодні міський голова Сергій Надал. У ньому сказано, що опалювальний сезон припиняється, виходячи з кліматичних умов. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» опалення житлового фонду та підприємств припиниться о 00.00 5 квітня.

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