У Тернополі поліцейські учора зафіксували рекорд ДТП, трапилося 16 аварій

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, загалом за добу сталося 16 аварій.

Поліцейські відзначають, що це є рекордом для міста.

«Багато людей з сіл і райцентрів поз’їжджалися до Тернополя на закупи, відтак дороги у місті - переповнені. Це і є основною причиною аварій. Зокрема, водії не дотримуються безпечної дистанції, порушують правила маневрування, не зважають на інших учасників дорожнього руху», – йдеться в повідомлення патрульної поліції.

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З-поміж скоєених учора ДТП одну з них спричинив неповнолітній. Скориставвшись тим, що його знайома вийшла до магазину, а ключі залишила в автомобілі, хлопець вирішив за той час краще припаркуватись і при цьому в’їхав в інше авто.