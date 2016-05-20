Шахраї виманили у пенсіонерки з Тернопільщини майже 100 тисяч гривень
16:55, 20 травня 2016Тернопіль
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До пенсіонерки в помешкання зайшли двоє невідомих чоловіків, які виманили майже 100 тисяч гривень.
За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження / bloknot-volgograd.ru
На Тернопільщині шахраї виманили у пенсіонерки майже 100 тис. гривень.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин було скоєно у селищі Товсте Заліщицького району.
До пенсіонерки в помешкання зайшли двоє невідомих чоловіків. Незнайомці розповіли, що незабаром пройде грошова реформа, і старі купюри, в тому числі іноземна валюта, стануть недійсними. Тож вони допомагають старим людям обміняти гроші, аби ті не вистоювали у чергах. Відтак, пенсіонерка принесла шахраям усі заощадження. Чоловіки взамін дали їй купу сувенірних купюр.
За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Зловмисників розшукують.
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