Шахраї виманили у пенсіонерки з Тернопільщини майже 100 тисяч гривень

На Тернопільщині шахраї виманили у пенсіонерки майже 100 тис. гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злочин було скоєно у селищі Товсте Заліщицького району.

До пенсіонерки в помешкання зайшли двоє невідомих чоловіків. Незнайомці розповіли, що незабаром пройде грошова реформа, і старі купюри, в тому числі іноземна валюта, стануть недійсними. Тож вони допомагають старим людям обміняти гроші, аби ті не вистоювали у чергах. Відтак, пенсіонерка принесла шахраям усі заощадження. Чоловіки взамін дали їй купу сувенірних купюр.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Зловмисників розшукують.