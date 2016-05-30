У Тернополі поліцейські розшукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому
У Тернополі поліцейські розшукали 13-річну дівчину, яка після сварки з бабусею втекла з дому.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора ввечері до співробітників тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її 13-річна донька пішла з дому та ще не повернулася.
За словами жінки, близько 18 год дівчина зателефонувала додому й сказала, аби її не шукали й відмовилася повідомити своє місце перебування.
Менш ніж за добу дитину розшукали.
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Дівчинка ночувала у подруги й жертвою злочинів за час своєї відсутності не стала.
Поліцейські з’ясували, що школярка втекла з дому після сварки з бабусею, яка звинувачувала дитину у всіх сімейних негараздах.
Правоохоронці провели профілактичні бесіди як зі школяркою, так і з її рідними.