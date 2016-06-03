На Тернопільщині 5 червня відбудеться свято Бережанського замку
На Тернопільщині 5 червня відбудеться свято Бережанського замку.
Як повідомили УНІАН, подія відбудеться в рамках святкування свят замків Тернопільщини, які триватимуть аж до жовтня.
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"Проведення свят замків Тернопілля - це перш за все спроба привернути увагу громадськості, українських та закордонних туристичних операторів до наших фортець та замків. Адже в області є багато цікавих пам’яток, які варто побачити на власні очі", - зазначив голова ОДА Степан Барна.
В рамках фестивалю на території Бережанського замку відбудуться концерти, кінопокази, посиденьки біля багаття, пікнік для родин, шахматний турнір.
Поруч із замком на стадіоні проведуть футбольний матч команд «Нива» (Бережани) – «Дністер» (Заліщики).
Під час свята бажаючі зможуть повправлятися в стрільбі з лука, а також взяти участь в різноманітних майстер-класах від народних умільців.