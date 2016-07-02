33 жительки Тернопільщини отримали почесні звання "Мати-героїня"

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відзнаки жінкам сьогодні вручив багатодітним матерям готова ТОДА Степан Барна.

Він подякував жінкам за їхню самовіддану працю та любов, з якою вони ростили своїх дітей.

«Я схиляю голову перед подвигом кожної з вас. Нехай діти будуть вашою гордістю, нехай будуть завжди здорові та щасливі. Нехай вони лише радують вас увагою, успіхами, добрим та щирим словом. Нехай над нами завжди буде мирне небо!», – сказав Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині 5 років тюрми отримав 53-річний чоловік, який важко поранив ножем свого сина

Керівник області наголосив, що сьогодні влада держави та області працює над тим, щоб надати необхідну допомогу багатодітним сім’ям, покращити їхнє соціальне становище, вирішити ті проблемні питання, з якими вони стикаються.

Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених в установленому законодавством порядку.

При цьому враховується особистий внесок мам у виховання дітей в сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття ними освіти, розвитку творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.