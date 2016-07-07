У Тернополі розпочався чотириденний міжнародний фестиваль "Файне місто"

Як повідомили УНІАН організатори заходу, в його рамках окрім музичної програми також відбудуться кінопокази, зустріч з відомими в Україні письменниками та поетами, театральні виступи, лекції запрошених модераторів.

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Окрім популярних в Україні гуртів та виконавців на фестивалі виступлять музиканти з Білорусі (Brutto&Ляпис), Молдови (Zdob Si Zdub), Швеції (Pain, Dead by April), переможець Євробачення фінський колектив Lordi, а також виконавці з Німеччини, США, Австрії.

У неділю на великому екрані на фестивалі відбудеться пряма трянсляція фінального матчу чемпіонату Європи з футболу.

Також в рамках фесту буде влаштовано пробіг байкерів та чемпіонат з бамперболу – суміші традиційного футболу та регбі на одному полі, при цьому гравці одягнені в надувні сфери.

Проходить фестиваль на території тернопільського аеропорту.