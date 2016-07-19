Житель Тернопільщини виявив у себе на городі 3 артснарядли часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент трапився учора о 16 год у селі Смиківці Тернопільського району на вул. С. Бандери.

Чоловік виявив небезпечні предмети під час земляних робіт на присадибній ділянці.

Читайте такожНа Тернопільщині виявили 7 вибухонебезпечних предметів часів війни

Фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління, які прибули на місце виклику, встановили, що виявлено 3 артилерійських снаряди часів Другої світової війни калібром 76 мм.

Небезпечні знахідки вилучено для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Тернопільщині розпочали роботи із створення музею на базі військового бункеру, який був командним пунктом у часи Першої світової війни.