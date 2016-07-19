Правоохоронці затримали четвертого підозрюваного у вбивстві громадського активіста на Тернопільщині

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 25-річний переселенець з Криму був одним з виконавців кривавої розправи над кременчанином. Чоловіка затримали у Кам‘янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, де він переховувався на квартирі родичів.

Підозрюваний раніше неодноразово судимий за хуліганство, крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом.

У зловмисника вилучили автомобіль «Ауді», на котрому він разом зі спільниками у Кременці стежили за активістом, а після побиття втекли з місця злочину.

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Авто чоловік заховав у гаражі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в лікувальному закладі від отриманих важких тілесних ушкоджень помер громадський активіст, член Народної Ради міста Кременця Віталій Ващенко.

Через півтора тижні правоохоронці затримали одного з виконавців злочину та посередника, а через декілька днів – і організатора злочину. Замовника побиття досі встановлюють.