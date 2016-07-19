Правоохоронці затримали четвертого підозрюваного у вбивстві громадського активіста на Тернопільщині

16:11, 19 липня 2016
Тернопіль
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У зловмисника вилучили автомобіль «Ауді», на котрому він разом зі спільниками у Кременці стежили за активістом.

УНИАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 25-річний переселенець з Криму був одним з виконавців кривавої розправи над кременчанином. Чоловіка затримали у Кам‘янському (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області, де він переховувався  на квартирі родичів.

Підозрюваний раніше неодноразово судимий за хуліганство, крадіжки та незаконне заволодіння транспортним засобом.

У зловмисника вилучили автомобіль «Ауді», на котрому він разом зі спільниками у Кременці стежили за активістом, а після побиття втекли з місця злочину.

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Авто чоловік заховав у гаражі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня в лікувальному закладі від отриманих важких тілесних ушкоджень помер громадський активіст,  член Народної Ради міста Кременця Віталій Ващенко. 

Через півтора тижні правоохоронці затримали одного з виконавців злочину та посередника, а через декілька днів – і організатора злочину. Замовника побиття досі встановлюють.

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