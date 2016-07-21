На Тернопільщині виявили 100-кілограмову авіабомбу часів війни

11:03, 21 липня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині виявили 100-кілограмову авіабомбу часів війни.

Знахідка є авіабомбою ФАБ-100 часів Другої світової війни

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вибухо-небезпечний предмет виявили учора о 15 год у селі Великі Бірки Тернопільського району.

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Фахівці встановили, що знахідка є  авіабомбою ФАБ-100 часів Другої світової війни.

Також біля неї знайшли 30 підривників.

Усі небезпечні знахідки зосереджені у безпечному місці для подальшого знешкодження фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

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