Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував та зґвалтував 23-річну тернополянку
15:48, 25 липня 2016Тернопіль
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Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував та зґвалтував 23-річну тернополянку.
Фото УНІАН
Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, підозрюваного затримали в Одесі. Він наразі перебуває у слідчому ізоляторі, у скоєному представник ромської національності зізнався.
«Виявилося, що він є рідним братом чоловіка, який цього року вбив таксистку», – зазначив Богомол.
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Встановлено, що 14 липня підозрюваний, приставивши до шиї дівчини ножиці і погрожуючи тілесної розправою, викрав у неї телефон та гроші. Після цього він зґвалтував свою жертву.
Інцидент стався на вул. Лозовецькій поруч з лісосмугою.
За фактом розбою було відкрито кримінальне провадження.
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