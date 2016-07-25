Правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував та зґвалтував 23-річну тернополянку.

Як повідомив сьогодні під час прес-конференції начальник обласного управління поліції Олександр Богомол, підозрюваного затримали в Одесі. Він наразі перебуває у слідчому ізоляторі, у скоєному представник ромської національності зізнався.

«Виявилося, що він є рідним братом чоловіка, який цього року вбив таксистку», – зазначив Богомол.

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Встановлено, що 14 липня підозрюваний, приставивши до шиї дівчини ножиці і погрожуючи тілесної розправою, викрав у неї телефон та гроші. Після цього він зґвалтував свою жертву.

Інцидент стався на вул. Лозовецькій поруч з лісосмугою.

За фактом розбою було відкрито кримінальне провадження.