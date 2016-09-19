На Тернопільщині ситуацію з африканською чумою свиней визнали загрозливою

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії при ТОДА під головуванням заступника голови облдержадміністрації Івана Крисака.

«Засідання Комісії є позаплановим, оскільки пов’язане із виявленими випадками АЧС в Рівненській та Волинській областях, що становить пряму загрозу занесення збудника й на територію Тернопільщини», – пояснив Крисак.

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Члени комісії рекомендували керівникам та власникам спеціалізованих свиногосподарств забезпечити закритий режим роботи, обладнати перед входом у свинарники дезмати і регулярно заправляти їх дезрозчином, не підтримувати міжгосподарських зв’язків з регіонами, у яких зафіксовані випадки АЧС, не направляти на забійні підприємства свиней у регіони, де реєструвались спалахи АЧС, закупівлю свиней з-за меж області проводити лише після підтвердження епізоотичного благополуччя господарств-постачальників.

Головне управління Держпродспоживслужби в області зобов’язано забезпечити моніторингові дослідження на африканську і класичну чуму свиней у господарствах та дикій фауні.