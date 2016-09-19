На Тернопільщину у Зарваницю завтра з’їдуться ректори 20 найбільших Марійських духовних центрів Європи

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, в рамках зустрічі відбудеться наукова конференція на тему «Почитання Богородиці в традиції української церкви».

«Кожного року ректори європейських Марійських центрів збираються в одній із країн, щоб пізнати її релігійні традиції, культуру, церковне мистецтво, щоб потім у своїх країнах розповідати про побачене і пережите. Цього року Зарваниця має честь приймати представників з Франції, Польщіа, Ірландії, Словаччини, Угорщини, Англії, Румунії, Швейцарії, Латвії. Така подія відбувається вперше в Україні і має важливе значення для нашої Церкви і народу, адже у спільній молитві за Україну поєднаються представники цілої Європи. Повернувшись додому, вони будуть не тільки розповідати про Україну, але й в кожному Марійському центрі буде лунати молитва до Пресвятої Богородиці за Україну», – зазначив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк.

Загалом з’їзд триватиме впродовж 20-21 вересня.

Довідка УНІАН. Марійський центр у Зарваниці входить до 20 найбільших Марійських відпустових місць Європи та є постійним членом Марійського європейського зв'язку.

Щороку на Всеукраїнську та професійні прощі сюди приходять сотні тисяч паломників.