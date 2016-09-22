У Тернополі злодії викрали з квартири коштів на 200 тис грн

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора вдень зловмисники, підібравши ключі, відкрили три високотехнологічних замки в двох броньованих дверях.

З квартири вони викрали 8 тис. доларів, кількасот євро та фунтів, 1 тис. польських злотих.

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Також господарі заявили про пропажу понад 20 золотих виробів.

За даними правоохоронців, злодії діяли професійно, не залишивши жодних слідів.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка з проникненням у житло, що нанесла потерпілому значної шкоди).