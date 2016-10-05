Тернопільщина з початку року заощадила 4,5 млн куб. м газу та 2,2 млн кВт. год. електроенергії завдяки заходам з енергоефективності
Понад 4,5 млн куб. метрів природного газу та 2,2 млн кВт. год. електричної енергії зекономлено на Тернопільщині з початку року за рахунок впровадження енергоефективних заходів.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна під час селекторної наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка.
«З метою скорочення споживання природного газу у 2016 році котельні 11 бюджетних установ та організацій переведено на використання альтернативних видів палива (відходи деревини). Дані котельні готові до початку роботи. Загальна вартість впроваджених проектів складає 1,8 млн гривень», – зазначив перший заступник голови ТОДА Іван Крисак.
Всього на даний час у стані реалізації 158 енергоефективних та енергозберігаючих проектів в бюджетній сфері області на загальну суму 98,8 млн грн. З них 80,4 млн грн буде профінансовано з Державного бюджету. Реалізація даних проектів дозволить замістити в опалювальний сезон 7,4 млн куб. м природного газу на суму 56,4 млн грн.
21 енергоефективний проект буде профінансовано за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 31 – в рамках проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 78 – за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури громад.