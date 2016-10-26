На Тернопільщині псевдополіцейський з напарницею обікрали магазин мобільних телефонів

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, злочин було скоєно у Бережанах.

До одного з магазинів зайшли чоловік і жінка, які нібито хотіли придбати мобільні телефони. Вони обрали моделі вартістю понад 5 тисяч гривень та попросили продавця показати їх. У цей момент чоловік став робити вигляд, що поспішає. Він декілька разів виходив на вулицю, де розмовляв по телефону. Після цього повертався стурбованим і просив продавця швидше оформити покупки. Зловмисник розповів, що працює в поліції і його терміново викликають на роботу. Відтак, попросив ще знайти захисні плівки для екранів. Поки продавець шукала їх у шафі під прилавком, шахраї втекли, прихопивши телефони.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.