На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 41-річний чоловік
13:05, 14 листопада 2016Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 41-річний чоловік
Фото dsns.gov.ua
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора в селі Давидківці Чортківського району.
Тіло загиблого виявив місцевий мешканець.
Поліцейські встановили, що від переохолодження помер 41-річний житель села Лосяч Борщівського району, який у нетверезому стані повертався додому.
Через сп’яніння чоловік впав і заснув під огорожею.
Медики діагностували смерть від переохолодження.
Сиротами залишали двоє дітей.
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