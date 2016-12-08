Збаразька районна лікарня в рамках гуманітарної допомоги отримала функціональні ліжка

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, гуманітарна медична допомога надійшла з Німеччини в рамках співпраці з міжнародним товариством Червоний хрест. Учора Збаразька центральна районна комунальна лікарня отримала 7 функціональних ліжок та 9 приліжкових тумбочок, а Збаразький центр первинної медико-соціальної допомоги – 3 ліжка та 6 тумбочок.

Загальна вартість подарованого вантажу становить 117 тис. грн.

Це не перша допомога Тернопільщині від німецького Червоного хреста. Щороку Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України отримує від своїх німецьких колег кошти, за які закуповують продукти харчування та гігієнічні набори для внутрішньо переміщених осіб.