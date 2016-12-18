До свята Миколая 200 дітей тернопільських військових отримали подарунки від своїх ровесників з-за кордону

Як повідомила УНІАН координатор акції «Теплом зігріємо серця» в Тернопільській області Мар’яна Марець після вручення подарунків, у подарункові наплічники юнаки з діаспори клали взуття, одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки.

«Ця акція є свідченням того, що українці світу підтримують свій батьківський край, живуть його турботами та дієво допомагають родинам тих, хто сьогодні стоїть в обороні незалежності та територіальної цілісності нашої держави.. Родини військових потребують підтримки. Але ці подарунки – це щось більше, бо їх збирали українські діти – для українських дітей. У кожному наплічнику є лист чи листівка, які юні українці діаспори написали своїм ровесникам. Це робить гостинці насправді теплими!», – каже Марець.

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Вона додала, що подарунки отримають не лише діти військових з Тернополя, але й ті, що мешкають в районах області.

«Орієнтувалися не лише на дітей з обласного центру, але й на тих, хто живе в інших містах і селах Тернопільщини. Ми хотіли охопити якомога більшу їх кількість. Певним чином це нам вдалося, адже у 2014 році на область було передано 40 таких подарунків, у 2015 – 133, а вже цього року – 215», – каже Марець.

До речі, цього року такі дарунки отримають й діти бійців добровольчих батальйонів.

Старший офіцер по роботі з особовим складом та громадськими організаціями Тернопільського обласного об’єднаного військкомату Олена Величанська зазначила, що співпраця військових області зі СУМ уже стала систематичною.

«Це вже третій рік поспіль ми долучаємося до участі в такій акції. Виходячи з досвіду минулих років – вона є дуже дієвою та важливою. Це вияв щирої уваги до наших військових та їх родин», – каже Олена Величанська.

Вона також висловила подяку за небайдужість всім, хто долучився до ініціативи «Теплом зігріємо серця».

Загалом цього року члени СУМ, які мешкають в Канаді, Австралії, Сполучених Штатів Америки, Німеччині, Естонії та Великобританії, передали дітям українських військових понад 1 тис. 800 дарунків-миколайчиків. Представництво Спілки Української Молоді в Україні зобов’язалося доставити ці гостинці маленьким адресатам в різні куточки нашої країни, зокрема, подарунки отримають діти в Калуші, Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому, Новоайдарі, Краматорську, Дніпрі та Києві.

Довідка УНІАН. Спілка Української Молоді – молодіжна виховна організація займається вихованням молоді на християнських та патріотичних засадах у дусі свого гасла «Бог і Україна».

Спілку засновано у 1925 році в Києві. У 1946 році СУМ було відновлено в повоєнній Німеччині, з того часу організація поширює свою працю у 10 країнах світу в Західній Європі, Північній і Південній Америці та Австралії.