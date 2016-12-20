На Тернопільщині виявили цех з виробництва фальсифікованого алкоголю.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, фальсифікат розливали у приватному домоволодінні в антисанітарних умовах. Пляшки, у яких зберігали фальсифікат, вже були у користуванні, на них наклеювали підроблені марки акцизного податку.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено 450 л спирту, 434 л фальсифікованої горілки, вугільні фільтри для очищення спирту, спиртометри, тара.

Кількість вилученого спирту є достатньою для виготовлення ще понад 2 тис. 200 пляшок горілки.

Загальна вартість вилучених під час обшуків підакцизних товарів становить 135,2 тис. грн.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.