Степан Барна став другим за рівнем медійності головою ОДА в Україні

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такими є результати моніторингу проекту «Медіатека». Під час моніторингу було досліджено понад 13 млн. повідомлень, з них 1,5% — стенограми ТБ, 0,7% — стенограми радіо, 2% — матеріали друкованих ЗМІ, 15,6% — повідомлення Facebook, решта — сайти онлайн-видань та інформагентств.

За даними експертів проекту, Степана Барну було згадано в інформаційних повідомленнях 6 тис. 428 разів.

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Дослідники медіапростору відзначають, що голова ОДА сьогодні повинен не лише приймати важливі рішення, але й ефективно комунікувати з громадою. У тому числі, через ЗМІ.

У «Медіатеці» зауважили, що ім’я Степана Барни не лише активно з’являється в локальних і всеукраїнських інтернет-виданнях, він активно використовує соціальні мережі, комунікує зі своїми підписниками через особисту та публічну сторінки у «Facebook».

Довідка УНІАН. Сервіс «Медіатека» спеціалізується на моніторингу та аналізу ЗМІ, надання адаптованих IT-рішень для створення персональної бази інформації онлайн- і офлайн-джерел, а також моніторингу та аналізі всіх типів соціальних медіа. Серед партнерів компанії — комерційні компанії, Кабінет Міністрів України, інтернет-видання «Телекритика» та багато інших. Працівники проекту систематично проводять моніторинг інформаційного поля щодо згадуваності різних знакових подій і аналізують передумови її збільшення (наприклад, теоретичного повернення Криму, надання Україні безвізового режиму), політиків (Петра Порошенка, Міхеіла Саакашвілі, Надії Савченко) та найбільших гравців різних комерційних ринків.