Степан Барна став другим за рівнем медійності головою ОДА в Україні

16:02, 23 грудня 2016
Тернопіль
154 0

Степан Барна став другим за рівнем медійності головою облдержадміністрації в Україні.

Степана Барну було згадано в інформаційних повідомленнях 6 тис. 428 разів / medialib.com.ua

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, такими є результати моніторингу проекту «Медіатека». Під час моніторингу було досліджено понад 13 млн. повідомлень, з них 1,5% — стенограми ТБ, 0,7% — стенограми радіо, 2% — матеріали друкованих ЗМІ, 15,6% — повідомлення Facebook, решта — сайти онлайн-видань та інформагентств.

За даними експертів проекту, Степана Барну було згадано в інформаційних повідомленнях 6 тис. 428 разів.

Читайте такожСтепан Барна розповів, як наступного року вирішуватимуть глобальні для Тернопільщини проблеми

Дослідники медіапростору відзначають, що голова ОДА сьогодні повинен не лише приймати важливі рішення, але й ефективно комунікувати з громадою. У тому числі, через ЗМІ.

У «Медіатеці» зауважили, що ім’я Степана Барни не лише активно з’являється в локальних і всеукраїнських інтернет-виданнях, він активно використовує соціальні мережі, комунікує зі своїми підписниками через особисту та публічну сторінки у «Facebook».

Довідка УНІАН. Сервіс «Медіатека» спеціалізується на моніторингу та аналізу ЗМІ, надання адаптованих IT-рішень для створення персональної бази інформації онлайн- і офлайн-джерел, а також моніторингу та аналізі всіх типів соціальних медіа. Серед партнерів компанії — комерційні компанії, Кабінет Міністрів України, інтернет-видання «Телекритика» та багато інших. Працівники проекту систематично проводять моніторинг інформаційного поля щодо згадуваності різних знакових подій і аналізують передумови її збільшення (наприклад, теоретичного повернення Криму, надання Україні безвізового режиму), політиків (Петра Порошенка, Міхеіла Саакашвілі, Надії Савченко) та найбільших гравців різних комерційних ринків.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter