У Тернополі затримали чоловіка з рушницею, який стріляв у повітря і погрожував вбити поліцейських (відео)

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався сьогодні на вул. Бродівській.

Туди патрульних викликав охоронець приватної фірми, який повідомив, що чоловік з рушницею погрожує йому, при цьому здійснив вистріл в повітря. Після цього зник у напрямку складських приміщень.

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Вирушивши у вказаному напрямку, патрульні виявили підозрюваного зі зброєю в руках. Він пригрозив вбити поліцейських і здійснив постріл у повітря.

Патрульні сховалися за укриттям, оголили табельну вогнепальну зброю і попередили про її можливе застосування, якщо чоловік не припинить правопорушення.

Той виконав вимогу патрульних поліцейських і склав зброю. Чоловіка затримали та передали слідчо-оперативній групі.

Раніше у киянина вилучили арсенал зі 100 одиниць вогнепальної та 200 одиниць холодної зброї.