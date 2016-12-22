У киянина вилучили арсенал зі 100 одиниць вогнепальної та 200 одиниць холодної зброї

Як повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції у Києві, за місцем реєстрації та проживання 53-річного киянина поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучено близько 60 пістолетів та майже 40 гвинтівок, а також понад 800 набоїв.

Крім того, вилучено близько 200 одиниць холодної зброї, серед яких – мисливські ножі, мачете та шаблі.

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Вже встановлено, що виявлена оперативниками зброя не є зареєстрованою, тож канали її надходження до столиці встановлюються.

Усі вилучені предмети направлені для проведення необхідних експертиз, власника зброї затримано та розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.