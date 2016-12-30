У Тернополі через сварку з сусідкою попався чоловік, який перебував у розшуку
10:59, 30 грудня 2016Тернопіль
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Інспектори затримали чоловіка та доставили до міського відділу поліції.
Чоловіка, який перебував у розшуку затримали через сварку із сусідкою / 112.ua
Як повідомили УНІА в патрульній поліції Тернополя, 29 грудня близько 12 год патрульних викликали на пр. Злуки.
Заявниця повідомила, що чоловік в нетверезому стані всю ніч заважав їй відпочивати, шумів, ображав. На зауваження жінки відповідав некоректно. Між сусідами виник словесний конфлікт.
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Ідентифікувавши 40-річного чоловіка, патрульні з’ясували, що він знаходиться в оперативному розшуку.
Інспектори затримали чоловіка та доставили до міського відділу поліції.
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