На Тернопільщині у ДТП, спричиненій п’яним водієм, травмовано 5 осіб (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора близько 17 год біля села Ступки Тернопільського району.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце автопригоди встановила, що водій автомобіля "MERCEDES-Benz 124 D" на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка зіткнувся з автівкою "ЗАЗ-Таврія". За попередньою інформацією, водій іномарки, обганяючи вантажівку, пересік суцільну смугу, виїхав на зустрічну дорогу та зіткнувся з зустірчним автомобілем.

На момент ДТП у «Таврії» перебував водій та четверо пасажирів. Усіх їх доправили до лікарні з переломами, політравмами, гематомами та забоями.

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У обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Власник іномарки перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості про автопригоду внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Раніше на Київщині вантажівка зіткнулася з маршруткою.