На Київщині вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі (фото)

11:48, 05 січня 2017
Інциденти
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У Броварському районі унаслідок ДТП постраждали 4 пасажири і водій автобуса.

Постраждалі були направлені в лікарню / kyivobl.dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ДержНС в Київській області.

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ДТП сталося в селі Погреби. Встановлено, що водій автомобіля "МАН" не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом "БОГДАН", який їхав за маршрутом Київ-Погреби.

Унаслідок ДТП постраждали 4 пасажири і водій автобуса.

Раніше під Харковом легковик в'їхав в автоцистерну.

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Теги: #Київ#ДТП#маршрутка