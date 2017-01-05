На Київщині вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі (фото)
11:48, 05 січня 2017Інциденти
326 0
У Броварському районі унаслідок ДТП постраждали 4 пасажири і водій автобуса.
Постраждалі були направлені в лікарню / kyivobl.dsns.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба ДержНС в Київській області.
Читайте такожУ Дніпрі п'яний водій врізався у дерево, утікаючи від поліції
ДТП сталося в селі Погреби. Встановлено, що водій автомобіля "МАН" не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом "БОГДАН", який їхав за маршрутом Київ-Погреби.
Унаслідок ДТП постраждали 4 пасажири і водій автобуса.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter