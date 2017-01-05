На Київщині вантажівка зіткнулася з маршруткою, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє прес-служба ДержНС в Київській області.

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ДТП сталося в селі Погреби. Встановлено, що водій автомобіля "МАН" не впорався з керуванням та зіткнувся з рейсовим автобусом "БОГДАН", який їхав за маршрутом Київ-Погреби.

Унаслідок ДТП постраждали 4 пасажири і водій автобуса.

Раніше під Харковом легковик в'їхав в автоцистерну.