На Тернопільщині оновили дах у будинку загиблого в АТО бійця

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відтак у будинку було встановлено новий дах.

Читайте також30 працівників Тернопільського управління СБУ повернулися із зони АТО

«Приємно, коли справи доводяться до завершення. Адже проблема соціального захисту учасників АТО та їхніх родин на сьогодні є одним з найбільш пріоритетних в роботі райадміністрації», – сказав Ништа, приїхавши перевірити якість робіт.

Як відомо, 29-річного Сергія Чуру з села Лошнів Теребовлянського району призвали 28 квітня 2015 року. Спочатку проходив військові навчання на Рівненщині, згодом – на Яворівському полігоні, а звідти у складі 128-ої гірсько-піхотної бригади поїхав на Луганщину.

15 листопада 2016 року Чура загинув від пострілу снайпера.

Раніше на Тернопільщині учасники АТО отримали 4 тис 268 дозволів на розробку землевпорядної документації на землі площею 2 тис. 306 га.