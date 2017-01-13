На Тернопільщині створили підстанцію швидкої медичної допомоги

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, розташований він у смт. Велика Березовиця Тернопільського району.

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Підстанція обслуговуватиме майже 8 тис. осіб, а також дасть змогу забезпечити своєчасну екстрену медичну допомогу у разі потреби працівникам численних підприємств на території селища та потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод на автошляху, що пролягає через населений пункт в напрямку Чернівецької, Івано-Франківської та Хмельницької областей.

«Це спільна робота Тернопільської обласної державної адміністрації, обласної ради, депутатського корпусу, громади та меценатів. Селищною радою виділене приміщення з двох кімнат та новозбудований гараж для автомобіля. Ремонт приміщення пункту та будівництво гаражу здійснене за кошти селищної ради та спонсорської допомоги», – розповів під час відкриття підстанції селищний голова Великої Березовиці Ілля Костюк.

За словами директора комунального закладу облради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Михайла Джуса, на підстанції працюватимуть лікарі медицини невідкладних станів, фельдшери та водій. На виклики прибуватиме повністю укомплектована лікарська бригада. Окрім того, жителі матимуть змогу й безпосередньо звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

«Завдяки відкриттю підстанції екстреної медичної допомоги жителі Великої Березовиці зможуть набагато швидше отримувати кваліфіковану медичну допомогу. А це допоможе зменшити кількість летальних випадків», – додав начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук.

Довідка УНІАН. У складі комунального закладу Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» наразі створено 5 станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, 4 з яких мають статус відокремлених підрозділів з правом самостійної господарської діяльності.

Це Бережанська, Кременецька, Теребовлянська і Чортківська станції екстреної медичної допомоги. У складі станцій функціонує 23 підстанції. Для забезпечення виконання нормативу своєчасного надання екстреної медичної допомоги в області функціонує 27 пунктів постійного базування бригад ЕМД.

У Центрі працює 1408 штатних працівників, в тому числі 189 лікарів, 647 молодших спеціалістів з медичною освітою, 77 молодшого медичного персоналу, 419 водіїв бригад.