Тернопільщина за підсумками 2016 року виконала завдання із залучення на контрактну службу до ЗСУ

Як повідомив під час наради в Тернопільській ОДА т.в.о. військового комісара Тернопільського ОВК Олександр Скумбрій, в розрізі областей західної України щодо виконання планового завдання Тернопільщина посіла 4 місце.

Він також повідомив, що на І-й квартал 2017 року область вже отримала нове завдання – близько 400 осіб.

Відтак комісар закликав голів райдержадміністрацій, мерів міст, голів громад та старост сіл максимально активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу та агітаційну кампанію щодо перспектив служби за контрактом.

Скумбрій зауважив, що вагомим мотиваційним інструментом для майбутній військовослужбовців є можливість отримати одноразову грошову винагороду за рахунок місцевого бюджету, відтак попросив забезпечити її в подальшому на 2017 рік.

«Від 5 до 15 тис. грн отримували контрактники Тернопільщини додатково при вступі на службу. Гусятинський, Кременецький, Шумський райони, а також міста Тернопіль та Збараж особливо плідно попрацювали в цьому напрямку. Як свідчить практика, виплата одноразової грошової допомоги є вагомим чинником у прийнятті рішення», – зазначив Скумбрій.

Він також повідомив, що грошове забезпечення для військових контрактної служби у 2017 році складає від 7 тис. грн, для офіцерського складу – від 9 тис. грн в тилу, а винагорода за службу в зоні АТО складає зросла до 16-19 тис. грн на місяць.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна доручив у межах двох днів провести в районах області наради та активізувати інформаційну кампанію.

«Захист держави – це обов’язок. Тернопільщина мала завжди найвищий рівень патріотизму, тож потрібно його примножувати. Наступ агресора ще не закінчився – майбутнє України залежить від свідомості кожного жителя Тернопільщини», – наголосив Барна.