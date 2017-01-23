Тернопілська влада прокоментувала спалах АЧС на Збаражчині

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у цьому під час засідання обласної надзвичайної протиепізоотичної комісії заявив перший заступник голови ОДА Іван Крисак.

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Він наголосив, що в області до такої ситуації готові давно, затверджено план заходів та поінформовано населення, як діяти в цій ситуації.

«Наше головне завдання – зупинити поширення збудника АЧС. Я впевнений, що нам це вдасться. Крім того, в господарствах у зоні дії можливого зараження доведеться знищити всіх тварин», – констатував Крисак.

Принагідно він повідомив, що з 5 по 17 січня 2017 року в приватному домогосподарстві у м. Збараж загинули 12 свиней з 15.

18 січня у Львівській лабораторії ветеринарної медицини в органах мертвих тварин виявлено ДНК вірусу «Африканська чума свиней».

19 січня визначено 3-х кілометрову захисну зону, в якій знаходиться близько 120 свиней у приватних домогосподарствах. Для додаткового перестрахування межі захисної зони було розширено до 20 км.

«Серед основних заходів – встановлення карантинних ветеринарних і поліцейських постів на дорогах при в'їзді на територію епізоотичного осередку, проведення в епізоотичному осередку обліку всього свинопоголів’я, вилучення та його евтаназія, утилізація трупів свиней методом спалювання та провести захоронення залишків», – поінформував начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації Ігор Лівінський.