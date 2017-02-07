На Тернопільщині фуру знесло у кювет
11:48, 07 лютого 2017Тернопіль
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На Тернопільщині рятувальники відбуксирували автомобіль, який потрапив в кювет.
Рятувальники відбуксирували автомобіль, який потрапив в кюветГСЧС
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Збараж у кювет потрапив автомобіль DAF.
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На виклик оперативно направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини управління.
На місці рятувальники з'ясували, що водій фури не впорався з керуванням та допустив з’їзд у кювет.
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання відбуксирували автомобіль на проїжджу частину.
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