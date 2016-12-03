На Хмельниччині внаслідок зіткнення фури і мікроавтобуса загинуло двоє людей (фото)
16:17, 03 грудня 2016Інциденти
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На Хмельниччині внаслідок зіткнення фури і вантажного мікроавтобуса загинуло двоє людей.
Загинули дві пасажирки мікроавтобуса / Фото прес-служби обласної поліції
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-служби обласної поліції Інна Глега, приблизно опівдні у Хмельницькому районі сталося зіткнення вантажівки Renault Magnum з причепом та вантажного мікроавтобуса Fiat Ducato.
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47-річний водій останнього дістав тілесні ушкодження. Дві пасажирки мікроавтобуса, серед яких 41-річна дружина водія, загинули на місці ДТП. Водій вантажівки ушкоджень не зазнав.
Слідчо-оперативна група працює на місці події та з’ясовує причини аварії.
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